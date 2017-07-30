Beto Göztepe'de

Portekiz'in köklü kulüplerinden Sporting Lizbon, kaleci Beto'nun resmen Göztepeli olduğunu internet sitesinden duyurdu.
RESMEN DUYURULDU
Yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Beto Pimparel için Göztepe A.Ş ile kesin olarak anlaşmaya varıldı. Pimparel'e mutluluklar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Cumartesi günü sağlık kontrolünden geçen 35 yaşındaki file bekçisi pazar günü Adnan Süvari Tesisleri'nde ilk idmanına çıkacak.
Göztepe transferde Gençlerbirliği'nden Selçuk, Galatasaray'dan Sabri, Fenerbahçe'den Hakan, Beşiktaş'tan Enes, Kasımpaşa'dan Castro, Medipol Başakşehir'den Rotman, New Castle'dan Gouffran, Lorient'ten Peybernes, Maccabi Tel Aviv'den Scarione, Bastia'dan Ngando, Gaziantepspor'dan Doğanay ve Ghilas'ı kadrosuna katmıştı.