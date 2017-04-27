Beykan Şimşek: Karavaev'den daha iyiyim

Fenerbahçe’de bir türlü aradığı şansı bulamadı, Karabük’te, Adana Demir’de kiralık oynadı, performansıyla hep alkışlandı. Sivas’ta ise gelecek vaadeden bir yıldız adayıyken iki kez kadro dışı kaldı.

Devre arasında gittiği Altınordu’da ise tehdit yüzünden futbolu bırakma noktasına geliyordu. Bonservisi Fenerbahçe’de olan, ‘Hiçbir zaman sorunlu bir oyuncu olmadım’ diyerek yaşadığı her şeyi anlatan Beykan Şimşek, Sarı-Lacivertli kulüpten şans istiyor.

İşte Beykan’ın çarpıcı açıklamaları:

KARAVAEV'DEN DAHA İYİYİM

“Şu an Dereağzı’nda idman yapıyorum. İlk önce hedefim Fenerbahçe’de kampa çağrılmak. Çünkü çağrıldığım takdirde kalıp katkı vereceğime inancım tam. ‘Yetenekli’ denilip en az şans verilen isim benim Fenerbahçe’de. Yemin ediyorum Karavaev’den iyiyim. İyi değilsem futbolu bırakırım. Ben her şeyden önce Fenerbahçeli’yim.”

AYKUT HOCA'DAN ŞANS İSTİYORUM

“Aykut Kocaman bana şans veren, buralara gelmemi sağlayan kişi. Döndüğü takdirde en azından beni bir görmek isteyecektir. Eğer ben de bu şansı yeniden bulursam Fenerbahçe’ye faydalı olmak için elimden gelen her şeyi yaparım.”