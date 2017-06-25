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Bıçaklı saldırı sonrası ilk final

Petra Kvitova, evine giren hırsız tarafından bıçaklı saldırıya uğradıktan 6 ay sonra Safarova'yı yenerek Birmingham'da finale yükseldi.

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İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen turnuvada tek kadınlar dünya 16 numarası Petra Kvitova ile 41. basamakta bulunan Lucie Safarova karşılaştı.

SALDIRI SONRASI İLK KEZ FİNALDE

İlk seti 6-1 kazanan Kvitova, ikinci sette de 1-0 öndeyken rakibinin bacağındaki sakatlık nedeniyle oyundan çekilmesiyle mücadeleden galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

Sol elinden geçirdiği operasyon sonrası kortlara dönen Kvitova, finalde Avustralyalı Ashleigh Barty ile mücadele edecek.

Kariyerinde 2 Wimbledon şampiyonluğu bulunan 27 yaşındaki sporcu, 20 Aralık 2016'da evine giren hırsız tarafından bıçaklı saldırıya uğramış ve sol elinden yaralanmıştı.

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