Bıçaklı saldırı sonrası ilk final

1 Potanın Perileri Avrupa beşincisi A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Letonya'yı 72-63 yenerek Avrupa Şampiyonası'nı beşinci olarak tamamladı.

2 Vergi kaçırmakla suçlanan futbol adamları Son günlerde futbolcular başta olmak üzere birçok futbol adamı vergi kaçırmakla suçlanıyor. İşte o isimler..

3 Sosa Beşiktaş'a dönmek istiyor Şampiyon kadroyu daha güçlü hale getirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.

4 Bulgaristan'da sahayı inekler bastı - İZLE Bulgaristan'da PFC Botev Plovdiv ile Cypriot AEL Limassol arasında oynanan hazırlık maçında sahayı inekler bastı.

5 Fenerbahçe'de hedef Doumbia Gelecek yılın takımını kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, forvet hattına Doumbia'yı transfer ediyor.

6 Cengiz Ünder'e Avrupa'dan teklifler var Transferin gözdesi Başakşehirli Cengiz Ünder'e Avrupa'dan 4 kulüp transfer teklifinde bulundu.

7 Galatasaray'a Katarlı sol bek Dış transferde Belhanda, Gomis ve Maicon gibi önemli isimlerle anlaşan Galatasaray, sol bek için sürpriz bir isme talip oldu.

8 Selçuk İnan: Hakemler şampiyonluğa etki etti Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, başarısız geçen sezonu değerlendirdi.

9 Umut Güner: Talisca Beşiktaş'ta kalacak Adı Manchester United başta olmak üzere pek çok takımla anılan Talisca ile ilgili olarak Beşiktaş cephesinden açıklama geldi.