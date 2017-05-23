Bielsa Enes Ünal'ı listeye yazdı

Fransa Ligi'nde gelecek sezon Lille'i çalıştıracak olan Marcelo Bielsa, çalışmalarına şimdiden başladı.

Lille'de takımı tesislere giderek izleyen yakından takip eden ve bir rapor çıkartan Marcelo Bielsa'nın transfer listesi belli oldu.

BİELSA, ENES ÜNAL'I LİLLE'E İSTİYOR

Fransız basını, Marcelo Bielsa'nın ligi 11. sırada bitiren Lille'i ayağa kaldırabilmek adına genç ve dinamik transferler yapacağını iddia etti.

61 yaşındaki deneyimli teknik adamın transfer listesinde bonservisi Manchester City'de olan, bu sezon Twente'de harika performansın altına imza atan Enes Ünal'ın da olduğu öne sürüldü.

Bielsa'nın Sporting Lizbon'un 23 yaşındaki defans oyuncusu Ruben Semedo, Estudiantes'in 19'luk defansı Juan Foyth, Nancy'nin 18 yaşındaki sol beki Faitout Maouassa ile 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Amine Harit'in yanı sıra, Angers'in 21 yaşındaki hücumcusu Nicolas Pepe, Sao Paulo'nun 20 yaşındaki forveti Luiz Araujo ve milli futbolcu Enes Ünal'ı listeye yazdığı belirtildi.