Bilal Meşe: Arda Terim ve Demirören'e de küfretti

A Milli Takım'ın Makedonya ile oynadığı hazırlık maçının ardından uçakta yaşanan kavga olayının ayrıntıları bir bir ortaya çıkmaya başladı.

Konuyla ilgili DHA'ya konuşan gazeteci Bilal Meşe, Türkiye'ye döndüklerinde Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

İşte Meşe'nin sözleri:

ANA AVRAT KÜFRETTİ

"Uçağa bindik. 12-A'da oturuyordum. Uçak motorlarını çalıştırdı ve kemerimi henüz bağlamıştım ki birden yanımda Bilal Meşeeee diyen bağıran Arda'yı gördüm. Önce şaka yapıyor zannettim. Ancak bir-iki saniye sonra "Ben adamın....aaaaaa......kkkk..ulan" diye bağırarak yüzünde garip bir ifade gördüğüm Milli Takım'ın Kaptanı ile karşı karşıya kalmıştım. Şoktaydım. O hala ana avrat, din iman küfürlere devam ediyordu. Birden yanımıza önce fotomuhabirimiz Vedat Danacı geldi. Ne yapıyorsun Arda deyip onu sakinleştirmeye çalıştı. Bu arada salldığı bir yumruk boşa gitti. Aslında Vedat tuttuğu için yumruk boşa gitti.''





FATİH TERİM'İN GELMEDİĞİ İYİ OLDU

''Hadise devam ederken Milli Takım antrenörü Levent Şahin hadiseye müdahale etti. Birde koruma vardı. Onu sakinleştirmeye çalışan. Korumayada ağzına geleni söyledi. hatta sen kim olursun olun gibisinden laflar etti. Ben bu olaylar sürerken elimi arkaya doğru götürdüm ve hiçbir biçimde kendisine müdahale etmedim. Fatih Terim iyi ki arkaya gelmedi yoksa bu durumda, daha kötü şeyler de olabilirdi diye düşünüyorum. Bence gelmediği iyi oldu."





TERİM VE DEMİRÖREN'E DE KÜFRETTİ

Bilal Meşe, olayın şokundan hala kurtulamadığını, 40 yılı aşkın meslek hayatında ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını ifade ederek, "Şu anda İstanbul'a dönmeyi düşünüyorum. Kalsam da Milli takım antrenmanlarına katılmayacağım zaten. Medya kuruluşlarındaki diğer arkadaşlarım da bir karar almak üzere olduklarını söylediler. Arda bana 'seni bu uçağa alanın...' diyerek ağıza alınmayacak küfürer savurduğu insanlar TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim. Sabah erkenden gazete patronum Sayın Yıldırım Demirören aradı ve sakin olmamı söyledi. Olayın 15 tanığı var. Onlar da mahkemede şahit olacaklarını söylediler. Dönüşte hemen Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağım." dedi.