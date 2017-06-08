Bilal Meşe: Para Arda'yı insanlıktan çıkardı

Makedonya maçı dönüşü Arda Turan ile Bilal Meşe arasında milli takım uçağında yaşanan kavganın yankıları sürüyor.

Meşe, bugünkü köşe yazısında yıldız futbolcuyu sert bir dille eleştirdi.

İşte o yazının bir kısmı:

Şimdi, hâlâ şaşkınlığını ve de üzüntüsünü üzerimden atamadığım, uçaktaki olayla ilgili benim penceremden görünenleri merak ediyorsunuzdur... Tarifsiz kederler içindeyim… Çünkü nereden bakarsak bakalım, bunların hiçbirini hak etmedim... Suskun ve de tepkisiz kalmam, hiç kimseyi haklı çıkarmaz. Bana yöneltilen suçlamaların doğru olduğunu kimse iddia edemez...

Yorumlarımda hiçbir şekilde bel altı yoktur, kişiliklere saygı vardır. Eleştiri yapıcı olduğu sürece geçerlidir. Bizim lugatımızda hakaret yoktur... Kem sözler sahibine aittir! Ortada bir yalan-dolan varsa ki yok, bunun yeri bağırıp, hakaret etmek değildir. Hak hukuk var, gidersiniz dava açarsınız. Hakaret etmek, çamur atmak, dünyanın en kolay yöntemidir! Maalesef bu yaştan sonra öğreneceklerim bitmemiş!

PARA VE ŞÖHRET ARDA'YI İNSANLIKTAN ÇIKARDI

Para ve şöhretin insanı adam etmeyeceğini biliyordum ama insanlıktan çıkaracağını yeni öğrendim. Benim dünyamda ‘güç’ kelimesinin karşılığı fikirdir, akıldır. Biraz daha açarsak, düşüncedir... Öyle gücü kaba kuvvet diye algılarsak vay halimize! Önemli olan fikriyle, düşünceleriyle dünyada var olmaktır. Bizlerin felsefesi budur, bilmeyenlere duyurulur!