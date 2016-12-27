Bilbao'nun testis kanseri futbolcusu ameliyat oldu

Testis kanseri teşhisi konan Athletic Bilbao'nun genç oyuncusu Alvarez'in ameliyatı başarılı geçti.

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Bilbao'nun testis kanseri futbolcusu ameliyat oldu

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Athletic Bilbao'da forma giyen ve kanser teşhisi konan Yeray Alvarez'in ameliyatının başarılı geçtiği açıklandı.

TÜMÖR ALINDI

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen hafta testis kanseri teşhisi konan 21 yaşındaki futbolcunun Baracaldo kentindeki Cruces Hastanesi'nde ameliyat edildiği ve vücudundaki tümörlü parçanın başarıyla alındığı belirtildi.

YAKINDA TABURCU OLACAK

Alvarez'in kontrol amacıyla hastanede tutulduğu ve yapılacak bazı testlerin ardından yakın zamanda taburcu edilmesinin beklendiği aktarıldı.

Athletic Bilbao'nun altyapısından yetişen yetenekli futbolcular arasında gösterilen defans oyuncusu Yeray Alvarez, bu sezonun ilk yarısında toplam 17 maçta forma giymiş ve 2 asiste imza atmıştı.

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