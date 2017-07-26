Bilek güreşçisi genç kızın hedefi Dünya Şampiyonluğu

Yaklaşık 3 yıl önce beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesi üzerine bilek güreşi yapmaya başlayan Kumru Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu 18 yaşındaki Yeter, mayıs ayında Polonya'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda, 70 kiloda sağ kolda Avrupa şampiyonu olurken sol kolda ikincilik elde etti.

HEDEFİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Şimdiye kadar 6 kez Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra 4 Avrupa üçüncülüğü, birer Avrupa şampiyonluğu ve ikinciliği, birer sefer de dünya ikinciliği ve üçüncülüğü başarısını elde eden milli sporcu, 3-7 Eylül tarihlerinde Macaristan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda da hedefini altın madalya olarak belirledi.

Yeter Bağ, "Dünya şampiyonasında bana olan güveni boşa çıkarmamak adına elimden geleni yapıyorum. Macaristan'ın Budapeşte kentinde yapılacak bu şampiyonada ülkemi ve Ordu'yu en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." dedi.

"YETER'E GÜVENİYORUZ"

Antrenör Oğuz Kocabaş ise "Yeter çok çalışkan ve azimli bir sporcu. Bunun için gittiği her turnuvadan dereceyle ayrılıyor. Macaristan'da yapılacak dünya şampiyonasında da bizleri mahcup etmeyeceğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.