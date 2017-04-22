Bisiklet dünyasını sarsan ölüm

Astana takımının İtalyan bisikletçisi Michele Scarponi, ülkesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

KAMYON ÇARPTI

Evinin bulunduğu Ancona'da antrenman yaptığı sırada bir kamyonun çarptığı belirtilen 37 yaşındaki Scarponi'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

İtalya Bisiklet Federasyonu Başkanı Renato Di Rocco, olayı gözyaşları içinde doğrularken, kazanın detaylarını öğrenmek için zamana ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Kariyerinin en büyük başarısına 2011 yılında Giro d'Italia'yı kazanarak ulaşan Michele Scarponi, son olarak geçtiğimiz hafta Tour of Alps'in açılış etabını ilk sırada tamamlamıştı. Evli ve iki çocuk babası olan İtalyan bisikletçi, geçtiğimiz gün çocuklarıyla çektirdiği bir fotoğrafı Twitter'da paylaşmıştı.