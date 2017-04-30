Bugün oynanan ve Başakşehir'in 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlanan Spor Toto Süper Lig maçında zirve yarışı kızıştı. 2. sıradaki Başakşehir'in bu maçtan galip gelmesi kritik önem taşıyordu.

BJK TV'de maçı anlatan ve yorumlayan spikerlerin ilk 18 dakikada Başakşehir'den gelen 3 gole verdikleri tepki oldukça güldürdü.

İlk golün gelmesiyle "Erken gelen bir gol, morallerimizi bozamayacağız. Birazdan durum eşitlenir." diyen spikerler, kısa bir süre sonra Beşiktaş 2. golü yedikten sonra da moral bozmadı. Gollerin maçın başında gelmesine değinerek Beşiktaş'ın geri dönüş yapabileceğini belirttiler. Ancak yine kısa bir süre sonra Beşiktaş, bu kez kalesinde 3. golü gördü.

BJK TV'de Başakşehir-Beşiktaş maçı anlatımı VİDEO