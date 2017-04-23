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Blake Griffin sezonu kapattı

NBA takımlarından Los Angeles Clippers, Utah Jazz'ı 111-106 yendikleri play-off serisi 3. maçında sakatlanan Blake Griffin'in sezonu kapattı

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Blake Griffin sezonu kapattı

Blake Griffin'in sakatlığından dolayı sezonun kalan bölümünde oynayamayacağını açıklandı.

SEZONU KAPATTI

Los Angeles Clippers'tan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki ABD'li basketbolcunun sağ ayak baş parmağındaki sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı bildirildi. Batı Konferansı'nda mücadele eden Los Angeles Clippers tarafından 2009'da birinci sıradan draft edilen Griffin, normal sezonda 21,6 sayı, 8,6 ribaunt ve 4,9 asist ortalamasıyla oynadı.

Clippers play-off serisinde Jazz'a karşı 2-1 önde bulunurken, ABD'li basketbolcu, ilk iki maçta Jazz'a karşı 25 sayı ortalaması tutturmuştu.

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