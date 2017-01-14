Bobby Dixon Fenerbahçe'yle nikah tazeledi

Avrupa Basketbol Ligi'nde ve Spor Toto Basketbol Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'de bir güzel haberde oyuncusu Bobby Dixon'dan geldi.

Son olarak önceki gün NBA'in genç yıldızı Anthony Bennett'i kadrosuna kattığını açıklayan sarı-lacivertliler ismini Ali Muhammed olarak değiştiren başarılı oyuncusu Bobby Dixon ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

BAŞARILARDA ÖNEMLİ PAY SAHİBİ

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada bu sezon sonu sözleşmesi bitecek yıldız guardın sözleşmesinin 2018-2019 sezonun sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

Fenerbahçe'den yapılan o açıklamada ise "Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 2015-2016 sezonundan itibaren formamızı giyen başarılı oyuncumuz Ali Muhammed’in sözleşmesinin 2018-2019 sezonunun sonuna dek uzatılması konusunda sporcumuz ile anlaşmaya varmıştır. Geride bıraktığımız tarihi sezonda elde edilen büyük başarılarda önemli pay sahibi olan Ali Muhammed’e, hem bu sezon hem de ilerleyen sezonlarda sarı lacivertli formayla elde edilecek yeni zaferler yolunda başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.