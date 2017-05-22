Bobby Dixon: Hep tırnaklarımla kazıdım

Spor Toto Basketbol Ligi takımlarından Pınar Karşıyaka'nın eski oyuncusu Bobby Dixon, forma giydiği Fenerbahçe'yle THY Euroleague şampiyonluğu kazandı.

KARŞIYAKA'DAN AVRUPA'NIN ZİRVESİNE

Pınar Karşıyaka'nın 2012'de Fransa'nın Dijon takımından transfer ettiği 1.78 boyundaki guard, 2014'te Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2015'te ise 28 yıl aradan sonra lig şampiyonluğu kazanan takımın saha içindeki lideri oldu.

Adını 3 kupa kaldırdığı yeşil kırmızılıların tarihine yazdırırken o dönem ligin en değerli oyuncusu da seçilen Dixon, Türk vatandaşlığana geçip A Milli Takım'da da oynamaya başladı. Karşıyaka'da 2 yıl önce yaşadığı şampiyonluğun hemen ardından Fenerbahçe'ye transfer Dixon, geçen sezon Euroleague finalinde 17 sayı atmasına rağmen CSKA Moskova karşısındaki yenilgiye engel olamadı.

Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonunda bu sezon basamakları tek tek geçen Fenerbahçe, ev sahipliği yaptığı Final Four'da Real Madrid'i 84-75, Olympiakos'u 80-64 yenerek ülkemize tarihte ilk şampiyonluğu getirdi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIMDA BULUNDU

Dixon, ilk 5 çıktığı finalde 8 sayı, 2 ribaund, 2 asistle oynayıp zafere katkı yaptı. Bobby Dixon, kupa töreni sonrası sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu: "Beni tanıyorsanız, başımdan geçenleri, lise sonda hapse düştüğümü, ne yaşadığımı biliyorsanız.. Calibri'nin kirli ortamından çıkan proje çocuğuydum ben ve bu noktaya gelmek için hep tırnaklarımla kazıdım. Beni en şöhretli insanları tebrik ettiğiniz gibi tebrik etmeniz lazım. Bu büyüklüğe ulaşmak için nasıl ailevi sorunları aştığımı bilmezsiniz. Beni Çamurun içinden çıkan milyoner gibi değil, hak ederek gelmiş bir oyuncu gibi selamlayın."