Bobby Dixon: Türk olduğum için Türk bayrağı taşıdım

Fenerbahçe'nin 34 yaşındaki guardı Bobby Dixon EuroLeague final maçında 13 dakika oyunda kalarak 8 sayı, 2 ribaunt ve 2 asist ile oynadı.

Türk pasaportu da bulunan ve A Milli Basketbol Takımımızın da formasını giyen tecrübeli oyuncu, EuroLeague şampiyonluğunun geldiği maçın bitimiyle birlikte kutlamalarını sırtına aldığı Türk bayrağı ile yaptı.

"ÜLKEMİ BU BAYRAKLA TEMSİL ETTİM"

"Seramonide Türk bayrağı taşıdım çünkü ben Türküm! Benim adım Ali Muhammed! Burada yaşıyorum, bu ülke için oynuyorum, kendimi Türk gibi hissediyorum! Ülkemi bu bayrakla temsil ettim!"