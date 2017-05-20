Bobby Dixon'dan Fenerbahçe taraftarına övgü

Fenerbahçe'nin başarılı basketbolcusu Bobby Dixon, EuroLeague Final Four yarı finalinde karşılaştıkları Real Madrid'i zorlu mücadelede taraftarın da desteğiyle yenerek finale yükseldiklerini söyledi.

TARAFTARIMIZ MÜTHİŞTİ

Taraftar desteğiyle ilgili de sarı-lacivertli basketbolcu, "Taraftarımız müthişti. Bizi gerçekten çok iyi desteklediler. Onların desteği ile çok daha iyi oynadık." şeklinde görüş belirtti.

FİNAL İÇİN MUTLUYUZ

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan ve sarı-lacivertli ekibin 84-75 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bobby Dixon, "Zor maç oldu ama 2. kez finale çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.