Bobo Süper Lig'e geri dönüyor

Bobo, Türkiye'ye dönüyor!

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Brezilyalı golcü Bobo 'ya Spor Toto Süper Lig'den talip çıktı.

Avustralya basınına yansıyan haberde Sydney FC forması giyen Bobo ile Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un ilgilendiği belirtildi.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Sydney ile sözleşmesi 2016/2017 sezonunun sonunda biten Bobo için Antalyaspor'un bir teklif yaptığına da yer verilen haberde, 32 yaşındaki golcü oyuncunun sezon sonunda yolunun yeniden Türkiye ile birleşebileceği belirtildi.

Bobo, Antalyaspor'un yanı sıra Brezilya'dan da birkaç takımın gündeminde yer alıyor.

Geçen sezon başında Sydney'e transfer olan Bobo, Avustralya A-League'de 25 maçta 14 gol atarken, 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

Bobo daha önce ülkemizde Beşiktaş ve Kayserispor formaları da giymişti.

