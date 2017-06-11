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Boffin Antalyaspor'la anlaştı

Antalyaspor, Eskişehirspor'dan ayrılan Belçikalı kaleci Boffin'i 3 yıllığına kadrosuna kattı.

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TFF 1. Lig Play-Off final maçında Göztepe'ye penaltı atışlarıyla yenilip Süper Lig'e çıkamayan Eskişehirspor ile 31 Mayıs 2019 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Belçikalı kaleci Boffin, geçtiğimiz günlerde tek taraflı olarak sözleşmesini fesih etmişti.

3 YILLIK İMZA

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Belçikalı kaleciyi 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Eskişehirspor'da 800 bin euro kazanan Boffin, Antalya ekibinde 1 milyon euro + bonus kazanacak. Ayrıca Boffin'i Yeni Malatyaspor da çok istiyordu.

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, geçen sene Kasımpaşa'nın başındayken de Belçikalı kaleciyi çok istemişti.

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