Boffin Antalyaspor'la anlaştı

Yeni sezona şampiyonluk ve Avrupa hedefiyle girmek isteyen Antalyaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda kadrosuna Salih Dursun, Jeremy Menez ve son olarak Maicon’u transfer eden Antalyaspor, Portekiz Ligi ekiplerinden Porto’da forma giyen İspanyol eldiven Iker Casillas’ı da kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyordu.

BOFFIN'LE ANLAŞILDI

Porto ile sözleşmesi 30 haziran 2017 yılına kadar devam eden tecrübeli eldiven ile yapılan görüşmelerden sonuç çıkarmayan kırmızı-beyazlı yöneticiler Eskişehirspor’da forma giyen Boffin ile anlaşmaya vardı. Akdeniz ekibinin, Belçikalı kaleciye önümüzdeki günlerde imza attırması bekleniyor.