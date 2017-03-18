Bogdan Bogdanovic'in sakatlığı ciddi değil

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın, THY Avrupa Ligi'nde Almanya'nın Brose Bamberg ekibi ile oynadığı maçta sakatlık geçiren Sırp oyuncu Bogdan Bogdanovic'in yapılan ilk kontrollerinde ciddi bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.

48 SAAT DEVAM EDECEK

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Sırp oyuncunun sağlık kontrolünden geçirildiği belirtilerek, "Yapılan ilk kontrollerde, oyuncumuzun sağ ayak bileğinde ciddi bir bulguya rastlanmamıştır. Bununla birlikte, oyuncumuzun ayak bileğindeki ağrıları devam etmektedir. Sporcumuzun detaylı sağlık taramaları, önümüzdeki 48 saat boyunca devam edecek ve elde edilen sonuçlara göre durumu gözlem altında tutularak forma giyebileceği tarihe karar verilecektir." denildi.

Fenerbahçe'nin Brose Bamberg'i deplasmanda 83-78 yendiği maçın ilk çeyreğinde sağ ayak bileğinden sakatlanan Sırp basketbolcu, müsabakaya devam edememişti.