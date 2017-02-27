Bogdanovic'e NBA yolu göründü

NBA ekiplerinden Sacramento Kıngs'in genel menajeri Vlade Divac, Fenerbahçe'nin Sırp basketbolcusu Bogdan Bogdanovıc’in gelecek sezon Kıngs forması giyeceğini söyledi.

24 yaşındaki oyuncunun NBA hakkını elinde bulunduran Phoenix Suns, geçtiğimiz yaz Marquese Chriss'in takası karşılığında Bogdanovic'in haklarını Sacramento Kings'e devretmişti. Ancak Bogdanovic, bu sezon Kings kadrosunda düşünülmediği için Fenerbahçe'de oynamaya devam etmişti.

BOGDANOVİC GERİ DÖNÜYOR

Genel Menajer Divac konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Bogdanovic'i önümüzdeki sezon takıma dahil edeceklerini belirterek, "Gelecek sezon için iyi takviyelerimiz olacak. Bogdan Bogdanovic de bunlardan biri." ifadelerini kullandı.

2014 yılında Partizan'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Bogdanovic, takımın skor yükünü çeken isimlerin başında geliyor.

Bu sezon EuroLeague'de maç başına 11.9 sayı, 4.3 asist, 2.9 ribaund ortalamalarıyla oynayan 24 yaşındaki basketbolcu, Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sistemindeki önemli parçalardan biri.