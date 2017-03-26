Boks Milli Takımı kampa girdi

Kadı Dağı Boks Eğitim Merkezi'nde antrenörler Mustafa Kalkan ve İshak Tiryaki yönetiminde kampa giren milliler, 12-22 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek oyunlara katılacak.

BOL MADALYA ALMAK İSTİYORUZ

Antrenör Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'dan güzel sonuçlarla dönmek istiyoruz. 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda bol madalya alıp bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz." dedi.

BAŞARININ TEKRARINI İSTİYORUZ

Sporcularının katıldığı organizasyonlarda önemli başarılara imza attıklarını ifade eden Kalkan, "Son olarak Romanya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda 4 madalya aldık. Bu başarıyı 4. İslami Dayanışma Oyunları'na taşımak istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'in kendilerine her türlü imkanı sağladığını vurgulayan Kalkan, emekleri boşa çıkarmayıp bu desteğe, madalyalar kazanarak cevap vermek istediklerini söyledi.