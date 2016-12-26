Boks Milli Takımı'na boksun Mourinho'su getirildi

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, yaptığı açıklamada, Türkiye'ye davet ettikleri ve Bursa'da geçen hafta yapılan 15 Temmuz Şehitleri Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nı izleyen Villanueva yönetiminde 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılı olacaklarına inandıklarını söyledi.

"HEDEFİMİZ 2020 TOKYO OLİMPİYATLARI"

Daha önce Rus ve Kübalı yabancı antrenörlerle çalıştıklarını ve verim aldıklarını ifade eden Gözgeç, şöyle konuştu: "Villanueva ile uzun soluklu bir proje çerçevesinde uluslararası alanda önemli başarılara imza atacağımıza inanıyorum. 2016 Rio Olimpiyatları'na yerli antrenörlerle hazırlandık ve beklenenin üzerinde bir başarı elde ettik. Bu başarıyı yeterli görmüyoruz. Gelecek 4 yılda Türk boksu dünyaya damgasını vuracak. Bu süreçte Avrupa ve dünya şampiyonalarında önemli başarılara imza atacağımızdan ümitliyim. Asıl hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları. Türk halkını gururlandıracak sonuçlar almak, Türk bayrağını dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'nı herkese dinletmek istiyoruz."

Gözgeç, yabancı antrenör tercihini başarısızlıktan değil başarı çıtasını daha da yükseltmek için yaptıklarını dile getirerek, "Kübalı antrenör sayesinde hem sporcuların performansı artacak hem de Türk antrenörlerin gelişimleri sağlanacak." değerlendirmesini yaptı.

Gözgeç, Kübalı antrenörün kariyerine ilişkin de "Kariyerini saysam vakit yetmez. Dünyada sayılı bir hoca." ifadelerini kullandı.