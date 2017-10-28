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Boksör olan Baki Mercimek rakibini yendi

Beşiktaş'ın eksi futbolcusu Baki Mercimek, katıldığı boks yarışmasında rakibi Ramazan Kalyoncu'yu mağlup etmeyi başardı.

Boksör olan Baki Mercimek rakibini yendi
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Futbol hayatına son veren Baki Mercimek, TV8’de yayınlanan ‘Boksun Yıldızları’ yarışmasına katıldı.

Oldukça sert ve hareketli başlayan maçın ilk roundunda Ramazan Kalyoncu'nun atak oynaması üzerine hakem iki kere maçı durdurmak zorunda kaldı. Ancak hakemin müdahaleleri Baki Mercimek ve Ramazan Kalyoncu'nun hırsını kesemedi.

ÇARPIŞTILAR

Hakemin yeniden start vermesiyle birlikte bu kez Ramazan Kalyoncu üst üste kroşelerle Baki Mercimek'e karşı atak yaparken, bu esnada kafa kafaya çarpışma yaşandı.

Boksör olan Baki Mercimek rakibini yendi - İZLE

BAKİ MERCİMEK KAZANDI

Çarpışma sonucunda Ramazan Kalyoncu'nun kaşında kanama meydana geldi ve yapılan müdahalenin ardından Ramazan'ın kaşının açıldığı gözlemlendi.

Kısa süre beklendikten sonra doktor kararıyla maçın kazananı Baki Mercimek oldu.

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