Boluspor 9 futbolcuyla yollarını ayırdı

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un, 9 futbolcusuyla yollarını ayırdığı bildirildi.

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Boluspor 9 futbolcuyla yollarını ayırdı

Boluspor yönetimi devre arası döneminde 9 isimle yolları ayrıma kararı verdi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik heyetin raporu  doğrultusunda, 17. hafta maçlarıyla başlayacak sezonun ikinci bölümü öncesi  futbolculardan Özgür Özkaya, Cumali Bişi, Berat Tosun, Tunahan Çiçek, İsmail  Yıldırım, Emrullah Yıldırım, Ozan Karabacak, Efe Halil Özarslan ve Kemal Tokak  ile yolların ayrılması kararının alındığı belirtildi.

TEŞEKKÜR EDİLDİ

Kemal Tokak ve Efe Halil Özarslan ile yapılan görüşmeler sonucunda  karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmelerinin feshedildiği duyuruldu.

Açıklamada, 9 futbolcuya Boluspor Kulübüne verdikleri hizmetlerden  dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki futbol hayatlarında başarılar dilendi.

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