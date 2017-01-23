Boluspor Fuat Çapa ile devam edecek

Pazar günü deplasmanda oynan ve 3-1 kaybedilen Sivaspor karşılaşmasının ardından Boluspor'un teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayıracağı iddialarını AA muhabirine değerlendiren Çarıkçı, bu söylentileri kimlerin ve neden çıkarttığına bakmak gerektiğini, Boluspor'un 3 maçta teknik direktör değiştirecek bir kulüp olmadığını ifade etti.

FUAT ÇAPA İLE YOLUNA DEVAM EDİYOR

Pazar günü deplasmanda oynan ve 3-1 kaybedilen Sivaspor karşılaşmasının ardından Boluspor'un teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayıracağı iddialarını AA muhabirine değerlendiren Çarıkçı, bu söylentileri kimlerin ve neden çıkarttığına bakmak gerektiğini, Boluspor'un 3 maçta teknik direktör değiştirecek bir kulüp olmadığını ifade etti.

Teknik direktör ile ilgili bu tür konuşmaların "tuhaf ve yanlış" olduğunu dile getiren Çarıkçı, "Boluspor Kulübü, teknik direktör Fuat Çapa ile yoluna devam ediyor." diye konuştu.

ZAMANA İHTİYAÇ VAR

Çarıkçı, takımda sakat oyuncuların olduğunu, takıma yeni katılan oyuncuların da adaptasyon süreci için zamana ihtiyaç duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bunlar için yaklaşık 20-25 gün arasında bir süre lazım. Bu hafta sonu kendi sahamızdaki Elazığspor maçına odaklanmamız gerekiyor. Bu maçtan sonra 15 günlük bir boşluk var. Bu süre içerisinde sakat olan oyuncularımız iyileşmiş ve takıma yeni katılan oyuncularımızın da adaptasyon süreci tamamlanmış olur."