Boluspor'dan 8 transfer birden

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, ara transfer döneminde 9 futbolcu ile yollarını ayırırken, 8 oyuncuyu kadrosuna kattı.
6 FUTBOLCU YOLLANDI
Ligde 27 puan ile 6. sırada yer alan kırmızı-beyazlı ekip, Emre Kılınç, Efe Halil Özarslan, Özgür Özkaya, Ozan Karabacak, Emrullah Yıldırım, Cumali Bişi, Berat Tosun, Tunahan Çiçek ve İsmail Yıldırım ile yollarını ayırdı.
KADİR BEKMEZCİ'Yİ DE ALDILAR
Ara transfer döneminde yoğun mesaide bulunan kulüp yönetimi, Antalyaspor'dan Kadir Bekmezci, Giresunspor'dan Guido Koçer, Sivasspor'dan Musa Sinan Yılmazer, Heerenveen takımından Mitchell te Vrede, Şanlıurfaspor'dan Ramazan Sal, Akhisar Belediye Abdulkadir Özdemir, Heart of Midlothian'dan Alim Öztürk ve Odds BK takımından Chukwuma Akabueze'yi renklerine bağladı.