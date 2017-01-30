Boluspor'dan 8 transfer birden

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Aziz Yıldırım'ın Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamalara sert bir dille cevap verdi.

Kadrosuna Olcay ve Rodallega gibi tecrübeli isimleri katan Trabzonspor, son olarak Napoli forması giyen El Kaddouri ile prensipte anlaştı.

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin sadece 10 numara sorunu olmadığı belirtti.

1 Beşiktaş Demba Ba'ya maaş vermeyecek Beşiktaş yönetimi, 6 aylığına kiraladığı Demba Ba için ne kulübüne ne de kendisine tek kuruş para ödemeyecek.

2 Levent Nazifoğlu'ndan Fatih Altaylı'ya sert cevap Levent Nazifoğlu, kendisi hakkında ağır eleştirilerde bulunan Fatih Altaylı'ya ''Kucaktan kucağa oturan bir adamsın'' diyerek cevap verdi.

3 Demba Ba Beşiktaş'a geri dönüyor Beşiktaş, Çin'e sattığı eski golcüsü Demba Ba'yı yeniden kadrosuna katıyor.

4 Beşiktaş'ın Mehmet Ekici kararı Beşiktaş yönetimi, Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'de oynamak istemesi sebebiyle bu transferden vazgeçti.

5 Beşiktaş 100 milyona sattığı 3 ismi bedavaya geri aldı Beşiktaş yönetimi, toplam 100 milyon TL'ye sattığı Demba Ba, Ersan ve Atınç'ı bedavaya geri alarak büyük bir yöneticilik başarısı gösterdi.

6 Fenerbahçe'den Trabzonspor'a bir teklif daha Fenerbahçe, mayıs ayında sözleşmesi sona erecek olan Mehmet Ekici için Trabzonspor'a 2.5 milyon Euro teklif etti.

7 Galatasaray'dan Tolgay Arslan atağı Başta Selçuk İnan olmak üzere orta sahadaki futbolculardan memnun olmayan yönetim, Tolgay Arslan'ı transfer etmek için harekete geçti.

8 F.Bahçe Volkan Demirel'den sonraki kalecisini buldu Fenerbahçe yönetimi, Kayseri Erciyesspor'un 16 yaşındaki yetenekli kalecisi Caner Yurdakul'u transfer etmek için girişimlere başladı.

9 Podolski'den Fenerbahçe'ye gönderme: Pastırmanın gücü Podolski, Fenerbahçe'nin Kayserispor'a 4-1 yenilmesinin ardından sosyal medya hesabından sarı-lacivertlilerle dalga geçti.