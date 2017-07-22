Bonucci'nin yerine Hummels geliyor

Stoper bölgesinde oluşan boşluğu doldurmak adına Torino ekibinde öncelikli hedefin, Bayern Münih'te forma giyen Mats Hummels olduğu iddia edildi.
50 MİLYON EURO
Sportbild dergisinin haberine göre, Bavyera ekibiyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki savunmacıyı transfer etmek için Juventus'un 50 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
Massimiliano Allegri geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, yeni sezonda dörtlü savunmayla oynayacaklarını belirterek defans bölgesine takviye yapmaları gerektiğini vurgulamıştı. Şampiyonlar Ligi’nin son finalisti Juventus son olarak Milan'ın 24 yaşındaki bek oyuncusu Mattia De Sciglio'yu kadrosuna katmıştı.