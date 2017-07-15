Bonucci'nin yerine Manolas

TuttoSport'ta yer alan haberde; Juventus'un 40 milyon euro'ya gönderdiği Leonardo Bonucci'nin yerine Kostas Manolas için Roma'ya 42 milyon euro'luk teklif sundu.

42 MİLYON EURO

Roma'nın bu teklifi kabul etmeye yakın olduğu ve önümüzdeki günlerde anlaşmanın sağlanabileceği bilgisi verildi.

Roma, daha önce Zenit St Petersburg ile Manolas'ın 35 milyon euro'ya transferi konusunda anlaşma sağlamış ancak Yunan stoper sağlık kontrollerinden geçememişti.

2014 yazından bu yana Roma'da forma giyen Kostas Manolas'ın adı şu ana dek Chelsea, Arsenal, Liverpool, Paris Saint-Germain ve Manchester United ile anıldı. 26 yaşındaki Yunan oyuncu Konstantinos Manolas, Olympiakos'tan Roma'ya 13 milyon euro bonservisle transfer olmuştu. Manolas, geride kalan 3 yılda 100 İtalya Ligi maçına çıktı.