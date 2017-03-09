Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi'nde rahat turladı

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Borussia Dortmund, ilk köşe vuruşunu golle sonuçlandırarak 1-0 öne geçti. 4. dakikada Ousmane Dembele'nin ön direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda Christian Pulisic topu arka direğe doğru keserek Pierre-Emerick Aubameyang ile buluşturdu. Gabonlu golcü, düzgün bir kafa vuruşuyla takımı adına fileleri havalandırdı.



Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda başka gol olmadı ve Borussia Dortmund, devreyi 1-0 önde kapattı.

İKİNCİ YARI

İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele alan Borussia Dortmund, üst üste goller buldu. 58'inci dakikada Lukasz Piszczek'in ara pasıyla ceza sahasında topla bulaşan 18 yaşındaki ABD'li oyuncu Pulisic, bekletmeden sert bir vuruşla takımını 2-0 öne geçirdi.



61'inci dakikada Marcel Schmelzer'in sol taraftan ortasında ceza sahasında topla buluşan Aubameyang, yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0.



Hız kesmeyen Almanya temsilcisinde Aubameyang, 85'inci dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golüne imza attı.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Borussia Dortmund, karşılaşmayı 4-0 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.