Borussia Dortmund'da Peter Bosz dönemi başladı

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Thomas Tuchel'in yerine Peter Bosz'u getirdi.

2019'A KADAR SÖZLEŞME İMZALADI

Borussia Dortmund geçen sezon Ajax'ı çalıştıran Peter Bosz'u resmen açıkladı. Alman devinden yapılan açıklamada Bosz ile 2019 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

AJAX'A TAZMİNAT ÖDENECEK

Resmi açıklama olmasa da Borussia Dortmund'un Ajax'a Bosz'un tazminat bedeli olarak 5 milyon euro ödemesi bekleniyor. 53 yaşındaki teknik adam Maccabi Tel Aviv'den sonra Ajax'ın başına geçti. Ajax geride kalan sezon ligi ikinci bitirirken, Avrupa Ligi'nde de final oynamıştı.