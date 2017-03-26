1 Bosna Hersek'in Süper Lig yapımı golü - İZLE Cebelitarık'ı konuk eden Bosna Hersek, rakibini 5-0 mağlup ederek üç puana ulaştı.

2 Sneijder'den kafa karıştıran açıklama Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Sneijder sarı-kırmızılı kulüpten ayrılabileceğini açıkladı.

3 Bruma'ya İngiltere'den teklif var Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Bruma için İngiltere Championship ekibi Wolverhampton devreye girdi.

4 İşte Fikret Orman'ın Aboubakar planı Beşiktaş yönetimi, Aboubakar'ın bonservisini Porto'dan alarak, daha yüksek bir bedelle Çin'e satmayı planlıyor.

5 Bakan Kılıç'tan Galatasaray Genel Kurulu'na tepki Bakan Kılıç, FETÖ'cü Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün Galatasaray Kulübü'nden ihraç edilmemesine tepki gösterdi.

6 G.Saray Hakan Şükür'ü ihraç etmedi Galatasaray, Olağan Genel Kurulu'nda Hakan Şükür ihraç edilmedi.

7 Rusya savunmasını ipe dizen Zaha'dan harika gol - İZLE Zaha, Rusya ile Fildişi Sahilleri arasında oynanan hazırlık maçında tüm savunmayı çalımlayarak muazzam bir gole imza attı.

8 Erdoğan'a teşekkür eden Galatasaraylı yuhalandı Galatasaray'ın Olağan Mali Genel Kurulu'nda bir konuşmacının Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili söylediği sözlere bazı üyeler tepki gösterdi.

9 Abdurrahim Albayrak adaylığını resmen açıkladı Galatasaray başkanlığına aday olduğunu açıklayan Abdurrahim Albayrak, "2018 için bayağı iddialıyım" dedi.