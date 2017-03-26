2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu’nda yer alan Bosna Hersek, Cebelitarık’ı ağırladığı mücadeleden 5-0 galip ayrıldı.
Ev sahibinde, Süper Lig’de forma giyen Edin Visca ve Avdija Vrsajevic, yaptıkları katkıyla galibiyette rol oynadı.
SÜPER LİG'DEN ESİNTİLER
Mücadelenin 56. dakikasında futbolseverler Süper Lig yapımı bir gol izledi. Osmalıspor forması giyen Vrsajevic, arkadaşından gelen pası sıfırdan içeri çevirdi, penaltı noktasında topa gelişine vuran Başakşehirli Visca meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Bosna Hersek'in Süper Lig yapımı golü - İZLE
Öte yandan Başkent ekibinin oyuncusu Avdija Vrsajevic de karşılaşmada bir gole imza attı.