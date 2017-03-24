Bosna Hersek'ten Dzeko'ya anlamlı ödül

Serie A takımlarından Roma'nın Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko, ülkesinin tanıtımı ve milli takım başarılarına yaptığı katkıdan dolayı Devlet Spor Ödülü'ne layık görüldü.

Başkent Saraybosna'da düzenlenen törende, ödülünü Sivil İşler Bakanı Adil Osmanovic'ten alan Dzeko, gururlu ve mutlu olduğunu belirtti.

NİCE BAŞARILI SPORCULAR ÇIKAR

Başarılı sporcuların, çeşitli zorluklarla mücadele eden Bosna Hersek'in olumlu yüzü olduğunu ve devletin spor branşlarına desteğini arttırması gerektiğini söyleyen Dzeko, "İnsanlara destek olunursa bu kürsüye ülkemizi en güzel şekilde temsil edecek daha nice sporcular çıkacağına inanıyorum." dedi.

BİZİM DE DZEKO'MUZ VAR

Osmanovic de ödülün Dzeko'ya verilmesinin, ilgili komisyonda oy birliğiyle kabul edildiğini belirterek, "Büyük sporcuların zirveye dikenli yollardan çıktığını biliyoruz. Arjantin'de Messi, Portekiz'de Ronaldo, İsveç'te İbrahimovic varsa bizim de gurur duyduğumuz Dzeko var." diye konuştu.

Dzeko, verilen para ödülünü ise Saraybosna, Mostar ve Tuzla'daki kimsesiz çocuklar yurtlarına bağışladı.