Boston Celtics geri dönüyor

Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, United Center'da konuk olduğu konferans 8'incisi Chicago Bulls'u 104-87'lik skorla geçerek seride ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1'e getirdi.

EN SKORER İSİM HORFORD OLDU

Celtics'te Al Horford 18 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist, Isaiah Thomas ve Jae Crowder 16'şar sayı, Avery Bradley 15 sayı, 7 ribaunt ve 7 asist, Terry Rozier 11 sayı ile skora katkı sağladı.

Bulls'ta Dwyane Wade 18 sayı, Jimmy Butler 14 sayı ve 7 ribaunt, Robin Lopez ise 12 sayı ve 6 ribauntla oynadı.