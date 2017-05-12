Boyko Beşiktaş'a geri dönüyor

Beşiktaş'ın sezon başında Malaga'ya kiraladığı Denys Boyko'nun İspanya günleri sona ermek üzere. Malaga kulübü, fazla şans vermediği Boyko'yu Beşiktaş'a geri göndermeye karar verdi.

GÖZE GİREMEDİ

Kamerunlu kaleci Carlos Kameni'nin arkasında kalan ve bu sezon sadece 5 maçta 450 dakika süre alabilen Ukraynalı kaleci, teknik direktör Michel'in gözüne giremedi. Malaga, gelecek sezon için Espanyol'un yedek kalecisi Roberto Jimenez Gago ile görüşmelere başladı.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, teknik direktör Michel ile Olympiakos'ta birlikte çalışan Roberto'nun, gelecek sezon 2. kaleci olması ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtildi.

SATIN ALMA OPSİYONU 6 MİLYON EURO

Boyko bu sezon Malaga'da kaleyi koruduğu 6 maçta tam 14 gol yerken, hiçbir maçta kalesini gole kapayamadı. Beşiktaş'ın 3,3 milyon eoro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı, 435 bin euro kiralama bedeliyle Malaga'ya gönderdiği 29 yaşındaki kalecinin satın alma opsiyonu ise 6 milyon euro olarak belirlenmişti.