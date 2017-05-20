Boyko Beşiktaş'a geri dönüyor

Malaga'ya kiralanan ancak İspanyol ekibinden siyah beyazlılara geri dönmeye hazırlanan Denys Boyko için menajerinden transfer açıklaması geldi.

Denys Boyko'nun menajeri Vadim Shabliy, Beşiktaş'ın Ukraynalı file bekçisinin sözleşmesini feshedeceği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

"BEŞİKTAŞ'A GERİ DÖNECEK"

Vadim Shabliy, "Saçma bir iddia... Beşiktaş bir yıl önce sözleşme imzaladığı oyuncuyu neden göndersin? Böyle bir şey yaşanmayacak" dedi.

Boyko'nun Beşiktaş'a geri döneceğini duyuran menajer, "Şu anda Boyko'nun Malaga'dan Beşiktaş'a geri döneceği doğru. Orada formasını geri almak için savaşacak ve birinci kaleci olmak isteyecek. Ülke dışında önemli tecrübeler edindi. Bu tecrübenin onu daha güçlü yapacağına eminim" sözlerini kullandı.

Carlos Kameni'nin arkasında kalan ve bu sezon sadece 5 maçta 450 dakika süre alabilen Boyko 13 gol yedi. Beşiktaş'ın 3,3 milyon eoro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı, 435 bin euro kiralama bedeliyle Malaga'ya gönderdiği 29 yaşındaki kalecinin satın alma opsiyonu ise 6 milyon euro olarak belirlenmişti.