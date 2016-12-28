Boyko Beşiktaş'ta neden başarısız olduğunu anlattı

Sezon başında Beşiktaş'tan Malaga'ya kiralık olarak transfer olan Denis Boyko, siyah beyazlılara geliş hikayesini, pişmanlığını ve neden başarısız olduğunu anlattı.

AYRILMAK İSTEMEMİŞTİM

Ukrayna'da bir radyo yayınına katılan Denis Boyko, "Çok iyi giden bir kulüpteydim. UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselmiştik, Ukrayna'da iyi gidiyorduk. UEFA Şampiyonlar Ligi biletini alabilirdik. Dnipro'dan ayrılırken içim pişmnalıkla doluydu, takımda kalmak istiyordum. Çok sayıda teklif vardı ama istemedim. Beşiktaş'a transferim zorunluluktan gerçekleşti." dedi.

HOCAYLA GÖRÜŞEMEDİM

Beşiktaş'ta yedek kalışını ve başarısız olmasını anlatan Boyko, "Türkler bana gerçekten çok büyük bir teklif yaptı. Beni mutlaka takımlarında görmek istediklerini söylediler. Kulüp başkanı bizzat geldi. Kontrat imzalamadan önce teknik direktör ve kaleci antrenörüyle görüşmek istedim ama bu görüşme gerçekleşmedi. Bu durum, Beşiktaş'taki kariyerim açısından kırılma anı oldu. Yedek oturmaya hazır değildim." diyerek sözlerini sürdürdü.

Denis Boyko, Beşiktaş'tan Malaga'ya gitme nedenini ise, "Yedek oturup, aldığım maaşın keyfini çıkaracak biri değilim. Böyle bir şey için para alamazdım." açıkladı.

Denis Boyko, geçen sezonun ikinci devresinde transfer olduğu Beşiktaş'ta kaleyi 5 kez korudu ve 7 gol yedi.