Brezilya Dünya Kupası biletini aldı

Adenor Leonardo Bacchi yönetiminde çıkışını sürdüren Brezilya, Sao Paulo kentinde Corinthians Arena'da konuk ettiği Paraguay'ı rahat bir oyunun ardından 3-0'lık skorla geçti.

Brezilya'nın gollerini 34. dakikada Philippe Coutinho, 64. dakikada Neymar, 85. dakikada ise Marcelo kaydetti.

Grupta üst üste 8'inci galibiyetini alan Brezilya, puanını 33'e yükselterek 4 hafta kala Rusya bileti almayı garantiledi. Paraguay ise 18 puanla 8'inci sırada kaldı.

URUGUAY KAYBETTİ

Başkent Lima'daki Nacional Stadı'nda Uruguay'ı ağırlayan Peru, Paolo Guerrero ve Edison Flores'in golleriyle rakibini 2-1 yendi. Cezaları sona eren Galatasaraylı Fernando Muslera ve Barcelonalı Luis Suarez'in de 90 dakika forma giydiği Uruguay'ın tek golünü Carlos Sanchez attı.

Bu sonuçla puanını 18'e çıkartan Peru, Dünya Kupası'na katılma mücadelesini sürdürürken, Uruguay ise 23 puanla 3'üncü sıraya geriledi.

Grubun diğer maçlarında Kolombiya, deplasmanda Ekvador'u 2-0, Şili ise konuk ettiği Venezuela'yı 3-1 mağlup etti.