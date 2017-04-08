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Brezilya'da eşine rastlanmamış sponsorluk

Brezilya 4. Ligi takımlarından Fluminense de Feira forma sponsorluğunda durumu farklı bir boyuta taşıdı.

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Brezilya ekibi Fluminense de Feira, yerel dükkandan ürün ve fiyatları reklamla yeni bir seviyeye getirdi.

YENİ BİR SPONSORLUK TÜRÜ

Fluminense de Feira Kulübü, futbolcu isimlerini ve numaralarını yerel süpermarketten öğeler ve fiyatlarla değiştirerek forma sponsorunu yeni bir tarz yarattı.

Ligde dördüncü sırada bulunan ve maddi açıdan zor günler geçiren Fluminense de Feira takımın arkasında şampuan ve pizza gibi isimler yer alıyor. Tıraş köpüğü ve gazlı içecekler de dahil olmak üzere çok sayıda başka ürün formalarda yer alıyor.

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