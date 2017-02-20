Brezilya'da yayın krizi maçı erteletti

Atletiba olarak adlandırılan bu derbi maç öncesi iki ekip maçı YouTube kanalları üzerinden yayınlayacaklarını açıkladı. Bunun nedeni ise yayıncı kuruluş olan TV Globo'nun 2016 yılından da düşük bir bütçe, 3 milyon Brezilya Reali, ayırması. İki kulüp toplamda 6 milyon Brezilya reali değerinde bir anlaşma bekliyordu.

TALİMAT FEDERASYONDAN

Dün iki takım da maç için sahaya çıkarken devreye Paranaense Futbol Federasyonu girdi ve hakemlere maç çıkmayın talimatı verildi. İki takım orta yuvarlakta bir daire oluştururken 1 saatlik bekleyiş sonrası maç resmen tatil edildi.

NEDEN TATİL EDİLDİ?

Ajansspor'un haberine göre; Konu hakkında bir Brezilya radyosuna konuşan federasyon avukatı Emerson, "Maç başka bir kanaldan yayınlanacak diye tatil edilmedi. Sahada akredite olmayan muhabirler vardı ve sahayı terk etmediler. Kurallar ihlal edildi. Eğer onlar ayrılsa maçın oynanması için bir engel yoktu. Bunu açıklığa kavuşturmak istedim" ifadelerini kullandı.

Kurallara göre akreditasyon işlemleri maçın başlama vuruşundan 48 saat öncesine kadar yapılabiliyor.