Brezilyalılar Podolski'nin Çin'e transfer olduğunu açıkla

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski'nin adı Çin klulüpleri için geçerken açıklama dünyanın diğer ucundan geldi.

ÇİN'E TRANSFER OLDU

Brezilya takımı Flamengo'nun Futbol Direktörü Rodrigo Caetano, Podolski'nin Çin'e transferinin tamamlandığını belirtirken; "Podolski şu anda Çin'e transfer oldu, resmi açıklama bekletiliyor" dedi.

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"HİÇBİR BREZİLYA TAKIMI BU PARALARI ÖDEYEMEZ"

Öte yandan Flamengo Başkan Yardımcısı Flavio Godinho, konuşulan '7 milyon euro'luk bonservis bedelinin kendileri için çok yüksek olduğunu belirtirken, "Siz ortadaki rakamları gördünüz mü? Hiçbir Brezilya ekibi bu rakamları karşılayabilecek bir seviyede değil" ifadelerini kullandı.