Bruma 15 milyon euroya Leipzig'de

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, divan kurulu sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı ve Bruma'nın RB Leipzig'e transferinin gerçekleştiğini, bonservis bedelinin bonuslarla birlikte 15 milyon euro olduğunu açıkladı.

KAP AÇIKLAMASI GİRİYORUZ

Transfer için konuşan ve Bruma ile ilgili de bilgi veren Özbek, "Sona yaklaştığımız transferler var. Bunları kısa süre içerisinde duyuracağız. Bruma için sanırım KAP açıklaması giriyoruz. Sözleşmesini bitirdik, transferi gerçekleşti. 15 milyon euro civarında bonservisi var, küçük bonuslarla rakam bu" ifadelerini kullandı.

REKOR TRANSFER ÜCRETİ ÖDENDİ

Öte yandan 15 milyon euroya Bundesliga ekibi Leipzig'e transfer olan Bruma, Galatasaray'dan giden en yüksek bonservisli oyuncu oldu.

SNEJDER'İ TUDOR'A SORUN

Igor Tudor'un Wesley Sneijder'i istemediği yönündeki iddialar da sorulan Özbek, "Sneijder hala bizim futbolcumuz. Igor Tudor ile ilgili soruları kendisine sorun" cevabını verdi.