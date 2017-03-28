Bruma F.Bahçe derbisine yetişecek mi

Galatasaray resmi sitesinden Bruma'nın sakatlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

İşte Galatasaray'nın Bruma açıklaması;

"Portekiz 21 Yaşaltı Milli Takım kampında sakatlanan oyuncumuz Bruma'nın yapılan ileri tetkiklerinde sağ uyluk arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

DERBİYE YETİŞECEK Mİ?

Galatasaray'ın 3 hafta oynayamayacağını açıkladığı Bruma, Adanaspor ve Başakşehir maçlarını kesin olarak kaçıracak. Ancak Portekizli futbolcunun 16 Nisan'da yapılacak referandum nedeniyle 23 Nisan'a alınan F.Bahçe derbisine yetişme ihtimali bulunuyor.