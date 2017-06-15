Bruma: Belki yollarımız birgün yeniden kesişir

Galatasaray kariyerine nokta koyan Bruma, futbol hayatını Bundesliga ekiplerinden Leipzig'de sürdürecek.

Yeni sezonda Alman ekibinin formasını giyecek Portekizli futbolcu Instagram hesabından yayınladığı mesajla, sarı-kırmızılı külübe ve taraftara veda etti.

EVİMDE GİBİ HİSSETTİM

Bruma mesajında, "İstanbul’a geldiğimde 18 yaşındaydım. İnsan hayatının en önemli dönemlerinden biri. Futbol sahasında gelişirken aslında insan olarak da başka birine dönüşecektim. Sizinle, Galatasaray’la büyüyecektim. Buraya geldiğim ilk andan itibaren kendimi hep evimde hissettim. Kulüpteki herkes beni, evin küçük çocuğu gibi sahiplendi. Beni çok severlerken, duydukları saygıyı da bana her zaman yansıttılar. Bu benim için tarif edilemez bir lütuf'' dedi.

BELKİ YOLLARIMIZ YENİDEN KESİŞİR

Portekizli yıldız, ''Bugün, Galatasaray’dan ayrılıyorum. Önümde yeni bir serüven var, Red Bull Leipzig’de kalbinizin benimle olacağını biliyorum. Benim de kalbim sizinle olacak. Hayatın ne getireceğini bilemezsiniz, belki yollarımız yeniden kesişir ve ben de eve dönerim. Ama o güne kadar Galatasaray’ı bir taraftar olarak destekleyeceğim. Hayatınızda yer almak benim için onurdu" ifadelerine yer verdi.

Bruma veda mesajında birlikte çalıştığı kulüp başkanlarına, yöneticilere kulüp çalışanlarına ve sarı-kırmızılı taraftara teşekkür etti.