Bruma: Drogba bana çok şey kattı

Galatasaray'ın 15 milyon Euro'ya Alman ekibi Leipzig'e sattığı Portekizli futbolcu Bruma, Alman basınına verdiği röportajda Leipzig ve Galatasaray'da bir dönem beraber oynadığı Didier Drogba hakkında konuştu.

DROGBA BANA ÇOK ŞEY KATTI

Leipzig'e transfer olmadan önce Galatasaray'dan takım arkadaşları Lukas Podolski, Eren Derdiyok ve Tolga Ciğerci'den Almanya hakkında görüşler aldığını söyleyen Bruma, bir dönem Galatasaray'da beraber oynadığı Didier Drogba'nın da kendisi için ayrı bir önemi olduğunu vurguladı.

Fildişi Sahilli yıldız Didier Drogba hakkında konuşan Bruma, ''Bana çok şey kattı. Gole nasıl yaklaşmam gerektiği, topu doğru kontrol etmek ve taktiksel numaraları o öğretti. Leipzig'e transfer olunca beni SMS ile kutladı'' diye görüş bildirdi.