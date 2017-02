Bruma: Galatasaray'da mutluyum

Galatasaray'da bu sezon sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Bruma, İspanya basınına önemli açıklamalarda bulundu.

Mundo Deportivo'ya konuşan Portekizli yıldız, Galatasaray'daki geleceğini masaya yatırdı.

REAL SOCİEDAD'DA GEÇİRDİĞİN YILI NASIL DEĞERLENDİRİRSİN?

Real Sociedad kariyerini değerlendiren Bruma; "Benim için önemli bir sezondu. Dünyanın en rekabetçi liglerinden biri olan İspanya'da oynama ve kendimi üst seviyeye hazırlama şansı buldum. Hiç bir zaman unutamayacağım bir tecrübeydi benim için." dedi.

DAHA FAZLA ŞANS BULMAYI DÜŞÜNÜR MÜYDÜN?

Bruma sözlerine; "Evet. Her zaman daha fazla oynamak istersiniz. Fakat bu durumu kötüye yormadım. Real Sociedad, benim bonservisimi alamayacağının farkındaydı ve bu yüzden daha çok kendi altyapısından çıkardığı oyunculara şans verdi. Bu durumu yanlış değerlendiremem çünkü kulübün belirlediği bir strateji bu, saygı duyuyorum." diyerek devam etti.

SON VURUŞLARDA YETERSİZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR MUSUN?

Her zaman asist yapan futbolcu olduğunu belirten Bruma; "Benim bitiriciliğim hakkında yapılan eleştirilerin adil olduğunu düşünmüyorum. Hızlı olduğum ve bir an önce sonuca gitmek istediğimi kabul ediyorum ve bundan hoşlanıyorum. Ancak doğru kararı vermek için durmak gerektiğini de biliyorum. Ben her zaman asist yapan ve arkadaşlarımı golle buluşturan bir futbolcu oldum. Böyle olmaya da devam edeceğim." dedi.

Kariyerinin en iyi döneminde olduğunun altını çizen Portekizli yıldız; "Galatasaray'da işler fena gitmiyor... Benim için işler iyi gidiyor. Goller atıyorum ve takım arkadaşlarıma yardım ediyorum. Kendimi takımın kilit isimleri arasında görüyorum. İyi durumdayım. Kariyerimin en iyi dönemini geçiriyorum. Gol atmaya alışıyorum. Golcü bir oyuncu değilim ama fırsatı yakaladığımda değerlendirmekten kaçınmıyorum. Kariyerimi ileriye taşımak için elimden geleni yapmaya devam edeceğim." ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.