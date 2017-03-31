Bruma Galatasaray'dan ayrılıyor

Galatasaray’da yeni sözleşme görüşmeleri adeta yılan hikayesine dönen Armindo Bruma’nın sezon sonunda iyi bir teklif gelmesi halinde satılacağı bildirildi.

Habertürk'ün haberine göre; Menajeriyle yapılan uzun süreli görüşmelerden sonuç alamayan Özbek yönetiminin, gelecek sezonun sonunda serbest kalacak olan genç yeteneği en azından bedavaya kaptırmamak için böyle bir karar aldıkları öğrenildi.

15 MİLYON EURO'YU GETİREN ALIR

2012-13 sezonunun başında Sporting Lizbon takımından bonuslarla birlikte yaklaşık 11 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Bruma için 15 milyon Euro civarında bir teklif bekleyen Sarı-Kırmızılılar’ın, satış gerçekleştiği takdirde Portekiz kulübüne de 3 milyon Euro ekstra ödeme yapması gerekecek.

HAYALİ İNGİLTERE

Sezon başında 7.5 milyon Euro öneren Hollanda ekibi PSV Eindhoven’ın yanı sıra bazı İngiliz kulüplerinin de ilgilendiği 23 yaşındaki oyuncunun, İngiltere’de oynama hayali biliniyor.

G.Saray yönetimi ise Bruma’yı satarak, yeni sezon öncesi yapılacak transferler için gerekli kaynağı oluşturmayı planlıyor.

Sarı-Kırmızılı formayla bu sezon 29 maça çıkan Bruma, 8 gol ve 8 asistle 16 kez skora katkı sağladı.