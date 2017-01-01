Bruma: Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyorum

G.Saray’ın genç yıldızı Bruma, gelen tekliflere rağmen yola sarı-kırmızılı forma ile devam edeceğini söyledi.

BURADA OYNAMAYA DEVAM EDECEĞİM

Portekiz’de yayın yapan Antenna1 radyoya açıklamalarda bulunan 22 yaşındaki futbolcu, “Galatasaray’dan ayrılmayı düşünmüyorum. 2017’de hedeflerime ulaşmak için takımımda çalışmaya devam edeceğim. Kulübümle süren bir kontratım var ve burada futbol oynamaya devam edeceğim” dedi.

MİLLİ TAKIM BENİM İÇİN RÜYADIR

Portekiz genç milli takımlarında forma giyen oyuncu, artık A Milli Takım’a geçmek istediğini de dile getirdi. Bunun kendisi için çok önemli olduğunun altını çizen Bruma, “Milli takım benim için çok önemli bir rüyadır” diye konuştu.