Bruma gözyaşlarını tutamadı

Bu sezon ligde sadece Fenerbahçe ve Karabük maçları dışında 6 gol ve 3 asistle tüm deplasmanlarda gol katkısı yapan Bruma, gördüğü kırmızı kart sonrasında gözyaşlarına hakim olamadı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

86'ıncı dakikada oyundan atılan Bruma direkt soyunma odasına gitti. Maçın son anlarını izlemeyen Bruma, takım arkadaşlarının sevinç çığlıkları atarak soyunma odalarına girmesiyle gözyaşlarını bıraktı.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE DE YAPMIŞTI

Hatırlanacağı gibi Bruma, sezonun ilk yarısında oynanan Beşiktaş derbisinde de rakip takım tribünlerine hareket çekmiş ve tepki toplamıştı.

İMZALAR NİSAN'DA

Galatasaray Yönetimi, Bruma ile sözleşme uzatmayı Mali Kongre sonrasına bıraktı.

Genç oyuncu ile yapılacak sözleşmenin en az 5 yıllık olması ve bu 5 yıllık ücret artışının 2017 Mali Kongre tablosuna yansımaması için böyle bir yol izlendiği belirtildi.