Bruma ligin zirvesinde

Galatasaray'ın, TT Arena'da Akhisar Belediyespor'u 6-0 yendiği maçta da başarılı performansını sürdüren ve 2 gole imza atan Bruma, Avrupa'da da parlamaya devam ediyor.

5 BÜYÜK LİGDE 4. SIRADA

Geçen sezonu Real Sociedad'da geçiren ve bu sezona Galatasaray'da bambaşka bir başlangıç yapan Bruma, Spor Toto Süper Lig'deki performansıyla Avrupa'nın en iyi 10 ismi arasına girmeyi başardı.

Spor Toto Süper Lig'de oynadıoğı maçlarda 7 gol atarken, 5 de asist yapan Bruma, Avrupa'da 23 yaşının altında gole en çok katkı yapan 4. ismi oldu.

EN ETKİLİ İSİM WERNER OLDU

Avrupa'da bu alanda en etkili isim, Bundesliga'da sürpriz bir performans sergileyen RB Leipzig'de oynayan Timo Werner oldu. Werner 11 gol, 4 asist ile 15 gol katkısıyla listenin zirvesinde yer alıyor. Werner'in dışında Bruma'dan daha iyi performans sergileyen isimler ise Tottenham'dan Dele Alli ve Fiorentina'dan Federico Bernardeschi oldu.

SÜPER LİG'DE ZİRVEDE

Galatasaray'ın genç oyuncusu, Süper Lig'de 23 yaş altı isimler arasında ise ilk sırada yer alıyor. 12 gole katkı yapan Bruma'nın ardından Atiker Konyaspor'da oynayan Riad Bajic 11 gol katkısıyla 2. sırada, 8 gol katkısıyla Medipol Başakşehir'den Cengiz Ünder 3. sırada geliyor.