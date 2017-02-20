Bruma özür diledi kriz çözüldü

Igor Tudor’un çarşamba günü Galatasaray’ın başında çıktığı ilk antrenmanda Bruma ile Hırvat hoca arasında soğuk rüzgarlar esmişti.

YEDEK TAKIMA ÇEKİLMİŞTİ

38 yaşındaki çalıştırıcı, rakip sol taraftan atağa çıktığında Yasin ile De Jong’un, sağdan gelirken de Selçuk-Burma ikilisinin pres yapmasını söylerken, Portekizli futbolcu isteneni, ısrarla yerine getirmeyince, yedek takıma çekilmişti.

Tudor’un yeleği Bruma’dan alıp Rodrigues’e vermesinin ardından genç yıldız tavır da yapınca, Rizespor maçının kadrosuna alınmamıştı.

ÖZÜR DİLEDİ AF GELDİ

1-1’lik beraberliğin ardından tepkilere rağmen yönetici Levent Naziofoğlu’nun Bruma kararıyla ilgili hocanın arkasında durması, Portekizli yıldıza geri adım attırdı. Hata yaptığını kabul eden Bruma dün önce yönetimden sonra da teknik direktör Igor Tudor’dan özür diledi.

Rize maçının hemen ardından Bruma’nın pazartesi günü (bugün) idmanda olacağını söyleyen Tudor, oyuncusunun özrünü kabul ederken, kriz büyümeden çözülmüş oldu.

SORUN YENİ SÖZLEŞME

Bruma’nın Tudor’a tavır yapması ilk etapta şaşkınlık yaratmasına rağmen pek de sürpriz bir durum değil. Öyle ki Portekizli futbolcu, Riekerink döneminde de oyundan çıktığı bazı maçlarda Hollandalı teknik adama tepki göstermiş, direkt olarak soyunma odasına gitmek istemişti.

Bruma’daki moral bozukluğunun sebebinin sözleşme konusundan kaynaklandığı konuşuluyor. Gelecek sezon mukavelesi bitecek olan Bruma ile yönetim 5 senelik yeni sözleşme yapmayı planlarken, 1.2 milyon Euro’luk ücretini de 2 milyona çıkartmaya karar vermişti. Ancak bu konuda henüz somut bir adım atılmaması Bruma’nın keyfini kaçırıyor.